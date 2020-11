Leonardo diz intensificar conversas por renovações de Neymar e Mbappé

Leonardo, diretor esportivo do Paris Saint-Germain, prometeu intensificar as negociações pelas renovações de jogadores considerados chaves no elenco, como Neymar e Mbappé. Respondendo perguntas dos internautas em live do Facebook, o brasileiro também lembrou que os novos salários devem ser readequados a nova condição financeira dos clubes.

– Iniciamos várias negociações para renovação de certos jogadores. Temos que nos adaptar a realidade econômica atual, mas todas as renovações que pensamos, como Di María, Neymar, Mbappé, até Bernat e Draxler, já começamos a discutir e vamos intensificar nos próximos dias.

O brasileito também garantiu a permanência do técnico Thomas Tuchel no comando do PSG e afirmou que o clube nunca colocou na mesa o nome de outros treinadores para o lugar do alemão. O atual comandante termina seu contrato ao final da temporada, mas não há indícios sobre uma possível extensão contratual.