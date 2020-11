Lesão nas costelas fará Drew Brees fazer exames de imagens

O quarterback Drew Brees, do New Orleans Saints, será reavaliado nesta segunda-feira (16) após ser substituído no segundo tempo da vitória de sua equipe contra o San Francisco 49ers.

O jogador teve que deixar a partida em decorrência de lesões nas costelas e fará exames para determinar a gravidade do problema. Brees foi atingido pelo jogador de linha ofensiva Kentavius Street, dos 49ers, já no final do primeiro tempo do jogo.

De acordo com o técnico Sean Payton, esta foi a primeira vez que Drew Brees afirmou não ter condições de seguir atuando por conta de uma lesão física.

– Ele tomou uma pancada forte no primeiro tempo. Quando ele saiu no segundo tempo, sentiu que isso o impactou. Primeira vez em 15 anos que foi significativo o suficiente para que (Brees) sentisse que não conseguiria continuar – afirmou o treinador.

Caso Brees perca algum compromisso do New Orleans Saints na temporada, o técnico Sean Payton conta com Jameis Winston e Taysom Hill para utilizar no comando do ataque do time.