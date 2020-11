Leven garante ter três cartas de intenção de crédito que poderiam chegar a R$ 5 bi para o Vasco

A entrevista coletiva de Leven Siano também foi marcada por planos como presidente do Vasco. Em entrevista coletiva concedida na tarde desta segunda-feira, na Barra da Tijuca (bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro), o primeiro colocado das eleições do Cruz-Maltino assegurou que já tem condições de oferecer recursos para o clube. Sua homologação como mandatário está sub judice.

O advogado divulgou as linhas de crédito abertas para o clube da Colina.

– Abrimos três linhas de crédito para o Vasco. Uma de 200 milhões de euros, outra de 212 milhões de euros e outra de 400 milhões de euros. Eu poderia ter usado isso politicamente como campanha. Mas preferi apresentar para o vascaíno esse projeto que dei para todos – e em seguida, se entusiasmou:

– Me chamaram de lunático, maluco, megalomaníaco, porque eu disse que conseguiria 1 bilhão de reais para o Vasco. Eu não consegui 1, consegui 5 bilhões – complementou.

Aos seus olhos, o clube tem condições de já em 2021 ter uma equipe competitiva e investir no CT.

– Nós encontramos os recursos para fazer o Vasco voltar a ser o maior clube de futebol da América do Sul. Nós teremos capacidade de pagar as nossas dívidas, fazer um time forte muito melhor do que o Flamengo para o ano que vem – e assegurou:

– Nós temos recursos para fazer o Vasco novamente ser grande – complementou, condicionando o aporte financeiro ao reconhecimento da vitória do último sábado.

Leven Siano foi o primeiro colocado entre os 3.347 sócios que votaram no último sábado. Porém, uma liminar do STJ ainda deixou a decisão sub judice. O candidato da chapa “Somamos” disse que, nesta terça-feira, entrará com um recurso para interpor a anulação.