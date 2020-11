Liderança como Estratégia Empresarial – Notícias Concursos

Liderança estratégica

A liderança como estratégia pode ser muito útil para uma empresa. Uma vez que faz parte de um processo que impacta diretamente nos resultados da empresa.

Uma empresa que atua com liderança como fator motivacional aumenta seus resultados finais, ao passo que melhora os processos internos.

Estratégia em duas vertentes

Líderes estratégicos atuam em duas vertentes, buscando resultados mensuráveis para a empresa e desenvolvendo as equipes.

O conceito de liderança estratégica atua nas duas objetividades, no entanto, possui a facilidade de fazer as duas estratégias dentro de um único processo.

Isso porque conforme as pessoas se desenvolvem são inseridas nas objetividades empresariais, fazendo parte orgânica de um processo inovador.

Recrutamento e seleção – processo nivelado com os valores da empresa

Uma empresa que possui estratégia em sua liderança atua com esse valor desde o processo de recrutamento e seleção, nivelando as competências e habilidades dos candidatos para que se encaixem com a cultura empresarial.

Assim sendo, a liderança como estratégia tem o objetivo de impactar positivamente nos resultados das empresas. Nessa vertente, o papel do líder é estimular as pessoas para que se sintam parte de um processo importante, entendendo sua importância em cada etapa do processo.

Barreiras quebradas e gestão participativa

A liderança como estratégia tem a missão de quebrar barreiras entre a hierarquia, considerando sugestões das equipes através da Gestão Participativa.

Quando bem estruturada, uma liderança estratégica pode eliminar etapas de um processo, ao passo que valoriza a equipe.

Por conseguinte, essa entrega chega ao cliente, por conta otimização dos processos e motivação das equipes. Assim sendo, dentro de barreiras invisíveis e processos intangíveis, as entregas ao cliente ficam valorizadas, ao passo que a objetividade da empresa fica clarificada e assertiva para as equipes.