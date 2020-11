Lidi se desespera com eliminação de Lucas

Lidi Lisboa caiu no choro e se desesperou após a eliminação de Lucas Maciel na nona roça de “A Fazenda 2020” (RecordTV). A atriz se agachou e soluçou de tanto chorar.

“Quero meu cabeçudo, quero ir embora, não quero mais ficar aqui”, dizia Lidi. Logo depois Lipe Ribeiro, também emocionado, foi até ela, tentando acalmá-la. Mas a atriz continuou a lamentar:

Chega, não tem mais sentido, não acredito que ele foi embora. O que será dos nossos dias?”

A Fazenda 2020: Lidi diz que quer ir embora após eliminação de Selfie Imagem: Reprodução/Playplus

Lucas foi eliminado com 26,45% dos votos, seguido por Raissa, sua crush na casa, com 33,97% e Jojo Todynho, a peoa mais votada pelo público com 39,58%.