Liga da Justiça: veja trailer do Snyder Cut com cenas inéditas

Zack Snyder, diretor de Liga da Justiça, utilizou sua conta oficial no Twitter para divulgar o primeiro trailer da nova versão do filme. O Snyder Cut, como está sendo chamado esse novo corte, será lançado diretamente no streaming HBO Max em 2021.

Pelo trailer divulgado, já é possível visualizar e perceber algumas cenas inéditas. Essas cenas foram filmadas ainda durante a produção do longa, mas por algum motivo precisaram ser cortadas da versão final lançada nos cinemas, em 2017, pela Warner Bros. Pictures.

Assista ao trailer divulgado por Snyder:

Por conta do lançamento do Snyder Cut, muitos fãs dos filmes da DC já especulam se a Warner Bros. Pictures vai voltar a investir em novos projetos envolvendo o grupo. Alguns já especulam que Zack Snyder esteja aproveitando o hype em torno desta nova versão para produzir uma nova sequência.

No entanto, Snyder, em diversas entrevistas e comunicados oficiais, desmentiu as hipóteses, afirmando que as possibilidades de algo do tipo acontecerem estão muito distantes da realidade. Mesmo estando tranquilo com relação a isso, o cineasta já afirmou também que acharia incrível dirigir novos filmes do grupo.

(Reprodução)Fonte: HBO Max

O Snyder Cut terá cerca de quatro horas de duração. A ideia é que ele seja lançado em partes no HBO Max. Dessa forma, cada parte seria exibida em uma hora. A nova versão de Liga da Justiça vai contar com histórias paralelas dos personagens, incluindo as já comentadas cenas inéditas.

Algumas imagens promocionais com a hashtag #UsUnited também foram divulgadas recentemente.

Confira:

(Reprodução)Fonte: HBO Max

(Reprodução)Fonte: HBO Max

(Reprodução)Fonte: HBO Max

A nova versão da Liga da Justiça será lançada em meados de 2021 no streaming HBO Max. Por enquanto, a plataforma não está disponível no Brasil.