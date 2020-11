Liga Tênis 10 completa cinco anos com 27 torneios realizados no Brasil

Com ideias de fomento ao esporte, empreendedorismo, democratização do acesso ao tênis no país, capacitação de treinadores e workshops, a Liga Tênis 10 surgiu. Neste ano de 2020, o movimento pioneiro em torneios especializados para crianças completa 5 anos de existência.

Ao longo desse período, a Liga cresceu, incentivou a prática do esporte, deu espaço para novos treinadores e chegou a 27 torneios realizados entre cidades brasileiras como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e países europeus como Áustria e Eslovênia.

Em 2019, Judy Murray, mãe e primeira treinadora do tenista Andy Murray, marcou presença inédita no Brasil para dar palestra no Workshop da Liga Tênis 10 e dividir com o público, treinadores e amantes do esporte, todo seu conhecimento e trajetória no tênis.

Bruna Assemany, criadora do movimento, acredita que o fomento a prática do esporte inicia-se desde cedo, apresentando o tênis as crianças e dando espaço para aqueles que ainda não conhecem a atividade. Pensando nisso, a empreendedora começou a reservar 10% das vagas nos torneios da Liga a alunos de projetos sociais, os quais ficam isentos da taxa de inscrição.

– Apostamos nessa medida como uma forma de tornar o tênis mais inclusivo. Fazer com que a atividade e os nossos torneios sejam mais acessíveis é uma forma de contribuir com a sociedade através do esporte. Acredito que, com essas oportunidades, podemos incentivar e ajudar no surgimento de uma nova geração de tenistas – destacou Bruna.

No mês de setembro, a Liga Tênis 10 realizou no clube Monte Líbano, na Zona Sul do Rio de Janeiro, uma competição durante três finais de semana e teve 75 inscritos no torneio. O campeonato amador, destinado a meninos e meninas entre 5 a 12 anos, contou com a presença dos pais e treinadores dos participantes.

Por conta da pandemia do coronavírus ainda não estar estabilizada no país, esportes ao ar livre e sem contato – como o tênis – são mais recomendados por terem baixo risco de contágio. A Associação Médica do Texas, nos Estados Unidos, classificou o tênis como uma das atividades mais seguras no momento, na frente do futebol e do basquete.

– Nós buscamos respeitar todos os protocolos de saúde. Quando as pessoas entravam no clube, os funcionários aferiam a temperatura e, quando pais e crianças chegavam na área destinada ao torneio, todos os competidores ganharam uma máscara. No espaço também tivemos recipientes com álcool em gel. Pedimos sempre que os pais levassem o menor número de acompanhantes para evitar aglomerações. Foi muito importante seguirmos as regras de ouro para evitar a propagação do coronavírus – comentou Bruna.

Depois do sucesso da última edição do torneio, a Liga Tênis 10 vai realizar uma competição somente para meninas, nos dias 6 e 7 de dezembro, no Leme Tênis Clube. O evento terá como proposta o incentivo ao tênis feminino no país. As inscrições serão abertas pelo site: https://www.ligatenis10.com.br/