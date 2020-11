Lille vence Milan por 3 x 0 em pleno San Siro e rouba liderança do grupo H; Yazici faz hat-trick

O Lille fez uma partidaça e arrasou o Milan por 3 a 0, nesta quinta-feira, em pleno San Siro, pela 3ª rodada do grupo H da Europa League.

O vice-líder da Ligue 1 comprovou que, além do ótimo e bem treinado time, vive fase maravilhosa, acabando com uma incrível série de 24 jogos de invencibilidade dos rossoneri, que vinha desde a temporada 2019/20.

Com o resultado, os franceses seguem com 100% de aproveitamento, vão a 9 pontos e roubam a liderança da chave justamente das mãos dos italianos, que estacionaram nos 6 pontos.

Em campo, o turco Yazici teve uma noite absurda e vai causar pesadelos por vários dias nos torcedores milanistas.

O atacante abriu o placar aos 21 minutos, depois de ser derrubado de forma infantil com um empurrão pelo zagueiro Romagnoli na grande área.

Na cobrança, Yazici chamou a responsabilidade e bateu bem, deslocando Donnarumma e estufando as redes.

No 2º tempo, o domínio do Lille foi ainda mais evidente, com o técnico Christophe Galtier dando um verdadeiro nó tático em cima de Stefano Pioli.

Aos 10, Yazici bateu cruzado de fora da área e contou com a colaboração de Donnarumma, que caiu mal e aceitou.

Os rubro-negros ficaram claramente abalados com o gol, e a equipe visitante aproveitou para deitar e rolar em campo, aumentando a conta.

Aos 13, o Lille chegou “voando” em contra-ataque, Ikoné ajeitou e Yazici, sempre ele, chegou dando um lindo tapa colocado para fazer 3 a 0 – fora o baile!

Depois disso, o Milan se deu por vencido e tirou até o atacante Zlatan Ibrahimovic de campo, dando claras mostras de que só queria evitar levar mais gols.

E, dessa forma, o agora líder do grupo H só controlou o placar até o apito final para ratificar uma imponente vitória no San Siro.

Vale citar que Yazici se tornou o 1º jogador a fazer um hat-trick em cima dos rossoneri no estádio milanista desde Rivaldo, pelo Barcelona, em outubro de 2000.

Milan 0 x 3 Lille

GOLS: Lille: Yazici (3, 1x pênalti)

MILAN: Donnarumma; Dalot, Romagnoli, Kjaer e Theo Hernández; Kessié, Tonali (Bennacer) e Krunic (Çalhanoglu); Castillejo (Rafael Leão), Brahím Díaz (Hauge) e Ibrahimovic (Rebic) Técnico: Stefano Pioli

LILLE: Maignan; Zeki Celik, Fonte, Botman e Bradaric; Xeka (Andre), Renato Sanches e Ikoné (Lihadji); Yazici (Yilmaz), Bamba (Reinildo) e David Técnico: Christophe Galtier

Yazici comemora após marcar para o Lille sobre o Milan EFE

5º, 6º e 7º gols de Yazici em 11 jogos pelo Lille na temporada

2º hat-trick de Yazici em seus últimos 3 jogos de Europa League

Yazici é o artilheiro isolado da Europa League, com 6 gols

3ª vez na atual Europa League que o Milan saiu atrás no placar

O Milan teve 60% de posse de bola no 1º tempo

O goleiro Maignan se destacou com 3 defesas difíceis para o Lille no 1º tempo

1ª vez nos últimos 22 jogos que o Milan leva 3 gols num mesmo jogo

Fim da série de 24 jogos de invencibilidade do Milan

Classificação

GRUPO H

1. Lille: 7 pontos

2. Milan: 6 pontos

3. Sparta Praga: 3 pontos

4. Celtic: 1 ponto

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias por suas ligas.

Domingo, 08/11, 09h*, Brest x Lille, Ligue 1

Domingo, 08/11, 16h45*, Milan x Hellas Verona, Serie A

*horário de Brasília