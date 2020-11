Liminar garante obras do Pro-Estrada em Penedo

Um pedido da candidata Ivana Toledo para paralisar as obras de calçamento de dezenas de ruas de Penedo, fez com que a Justiça Eleitoral atendesse e notificasse o Governo de Alagoas e Prefeitura de Penedo para que todas as obras fossem suspensas.

Nesta quinta-feira, 05 de novembro, o promotor Sitael Jones foi até a entrada do conjunto Madre Espírito Santo, parte alta de Penedo, para que a liminar fosse cumprida e os serviços de pavimentação fossem interrompidos até segunda ordem.

Já nesta manhã de sábado, 06 de novembro, a população penedense foi agraciada com Mandado de Segurança, com pedido de liminar, dessa vez impetrada pela Prefeitura de Penedo, onde autoriza a volta dos trabalhos de asfaltamento de ruas.

“Nesse contexto, penso que, ao que tudo indica, os ilícitos descritos no Processo nº 0600308-84.2020.6.02.0013 não justificam a medida de se interromper obras de grande impacto social para a coletividade e para o município de Penedo.” cita o Desembargador MAURÍCIO CÉSAR BREDA FILHO.

Provavelmente o retorno dos trabalhos já acontecerá nesta segunda-feira.

Confira as ruas que serão asfaltadas:

– Alto do São João (Toda a parte alta e baixa da localidade que fica situada por trás da Philarmônica);

– Rua Guarani (Conhecida como Rua dos Nus, na Vila Matias);

– Rua Belo Horizonte (Rua que liga a Rodovia Engenheiro Joaquim Gonçalves à Rodovia AL 105, passando pela frente da Creche Lúcia Nogueira, no Mata Atlântica);

– Loteamento São José (Rua localizada ao lado do prédio do Ifal e rua onde ficam o posto de saúde e a creche da comunidade);

– Rua B e Rua C do Loteamento Santa Luzia;

– Loteamento São Gonçalo (As duas principais ruas, sendo uma delas a do Colégio Estadual Alcides Andrade);

– Rua Santo Antônio (Rua onde fica situada a Secretaria de Serviços Públicos, ligando a Cohab ao Rosete);

– Trecho que liga a Avenida Contorno ao Conjunto Monte Rey;

– Loteamento Vitória (Ruas que ligam a Avenida Engenheiro Joaquim Gonçalves à comunidade. Uma fica ao lado da Penedo Construções e a outra ao lado do prédio onde era o Juizado especial);

– Trecho que liga o Oiteiro ao Fórum de Penedo;

– Trecho situado próximo ao SAAE, por trás do cemitério.

REVOLTA

O requerimento de paralisação destas obras causou revolta na população penedense. Muitos que seriam e agora serão agraciados, ficaram decepcionados com o pedido da candidata em paralisar as obras até que ocorra as eleições.

Confira documento na íntegra: Decisao – Penedo – Liminar – MS