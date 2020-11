Língua portuguesa e África: entenda qual é a relação

O português brasileiro tem fortes marcas da influência das línguas africanas em seu léxico e também na sua sintaxe. É inegável que os idiomas falados pelos negros escravizados afetaram o português do Brasil, colaborando para que este se diferenciasse do português europeu de Portugal. O que muitos não sabem é a história do português no continente africano.

A língua portuguesa adentrou a África no período da expansão marítima portuguesa. Nesse período, a Coroa portuguesa dominou muitos territórios da costa africana. Desse modo, o idioma português foi imposto como língua oficial aos povos que viviam nesses territórios, bem como ocorreu no Brasil, com o diretório de Marquês de Pombal, de 1758.

Os PALOP

Assim, até hoje a língua portuguesa está presente na África e faz parte da identidade de muitas nações. Ao todo, o português é língua oficial de sete países africanos. São eles Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Timor Leste e São Tomé e Príncipe. Apesar de representar uma história marcada por violências e dominação, a língua portuguesa faz parte do dia a dia de muitas pessoas de países africanos, de modo que os PALOP (Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa) se organizam enquanto países lusófonos. Houve uma ressignificação da língua e esta é uma das mais faladadas em todo o continente.

Além disso, depois do Brasil, Angola é o maior território de língua portuguesa no mundo. Após a independência brasileira, Portugal investiu muito na região, enviando cada vez mais colonos para o local. Moçambique também recebeu muitos portugueses por ser porto para os navios que seguiam rumo à Índia, onde havia também uma colônia de Portugal. Assim, a língua portuguesa está muito presente na África e goza de um status privilegiado, mesmo que em contato com outras línguas.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Veja ainda O que fazer se “der um branco” na prova? Confira 3 dicas!