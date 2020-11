Lipe Ribeiro se estressa com pedido de Jojo Todynho

Integrante da baia em “A Fazenda 2020” (RecordTV), Lipe Ribeiro se irritou pela manhã ao ouvir Jojo Todynho pedindo a ele que limpasse a despensa.

O empresário já tinha auxiliado os peões no trato com os animais, feito as mini cabras e estava varrendo a sala quando a cantora pediu ajuda. “Não vou, Jojo. Você me desculpe. Tô na baia, fiz quatro animais, não dormi direito”, reclamou.

Ela rebateu dizendo que ele tinha escolhido cuidar da área interna, e ele afirmou que isso só envolvia sala e quarto. “Parece que todo mundo é teu empregado”, disse, irritado.

Jojo se assustou com o nervosismo do amigo e disse que só tinha pedido porque ele já estava varrendo. “Não falei nada demais”, disse.

Os dois seguiram em silêncio, e a cantora pediu a Biel que encontrasse alguém para realizar a tarefa. “Só alguém pra varrer e organizar”, disse.

Alguns minutos depois, Jojo tentou acalmar o peão, dizendo que ela não tinha falado por mal, mas o empresário não arregou. “A forma que fala, Jojo”, reclamou, dizendo que ela é muito grosseira ao pedir ajuda.