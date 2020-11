Liverpool não pretende contratar defensores na janela de janeiro

Apesar dos problemas no setor defensivo por conta das lesões de Virgil van Dijk e Joe Gomez, o Liverpool não planeja ir ao mercado para contratar um zagueiro em janeiro, revela o “The Athletic”. Atualmente, o clube tem apenas Joel Matip saudável e foi vinculado com novos reforços, como Ozan Kabak e Malick Thiaw, ambos do Schalke 04.

Apesar das especulações, o técnico Jurgen Klopp e a alta cúpula do atual campeão inglês preferem esperar até a janela de transferências do verão europeu para fazer negócios. Com isso, o técnico alemão planeja colocar jovens da base, como Nat Phillips e Rhys Williams. O treinador também tem a opção de improvisar Fabinho na defesa.

O brasileiro se recupera de uma lesão leve, enquanto Matip não começou a temporada por estar machucado. O clube vive um pesadelo, mas segue na disputa pelo título do Campeonato Inglês e encara o líder Leicester no próximo domingo valendo briga por posição na tabela de classificação.