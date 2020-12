Liverpool x Ajax por 1min não foi final há 2 anos; veja quanto os times mudaram

Liverpool e Ajax se enfrentam nesta terça-feira pela quinta rodada do grupo D da Uefa Champions League. São nada menos do que 10 títulos da UCL somados que entrarão em campo em Anfield (6 dos Reds, 4 dos holandeses).

Mas, há duas temporadas, por um minuto essa não foi a final da Champions, que acabou sendo vencida pelo Liverpool diante do Tottenham.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Na semifinal entre Ajax e Tottenham, os holandeses venceram em Londres por 1 a 0 e abriram 2 a 0 na Johan Cruyff Arena.

Porém, Lucas Moura marcou 3 gols, o último deles aos 51 minutos do segundo tempo, para classificar os Spurs.

Se por um lado o time de Jurgen Klopp segue intacto, com os 11 titulares daquela final de Champions ainda no clube e parte de seu time ideal (Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Henderson, Wijnaldum, Fabinho, Salah, Firmino e Mané), do outro o Ajax se desfez.

Porém, isso já era esperado no Ajax, já que a filosofia do clube é revelar jovens e vendê-los, sem contar o cenário econômico no qual o futebol holandês está envolvido.

Dos 11 do Ajax que enfrentaram o Tottenham naquela partida como titulares, 6 já não estão mais no clube: Van de Beek, De Jong, De Ligt, Ziyech, Dolberg e Schone.

A situação do jogo desta terça para o Liverpool é simples: se vencer, está garantido nas oitavas de final. Os Reds buscam se recuperar a pós perder em casa por 2 a 0 para a Atalanta na última rodada.