Local exato do monólito de Utah é encontrado no Google Earth

Assim como Howard usou um satélite para encontrar a mansão do reality show America’s Next Top Model (se você perdeu esse episódio de The Big Bang Theory, é o “The Panty Piñata Polarization”), um usuário do Reddit conseguiu encontrar a localização do agora conhecido monólito de Utah, nos EUA, usando o Google Earth (a localização é essa).

A caça começou depois que o Departamento de Segurança Pública de Utah (DPS) cuja equipe de contagem de ovelhas, a bordo de um helicóptero, achou o monólito no meio do nada, evitou dizer sua localização exata, apenas dizendo que ele “está em uma área muito remota; se indivíduos tentarem visitar a área, existe a possibilidade real de ficarem presos e necessitarem de resgate”.

Como tudo o mais hoje em dia, alguém abriu um fórum do Reddit e chamou quem estava disposto a caçar o monólito pelo estado de Utah. Menos de um dia depois de a internet se encher de memes sobre 2001 – Uma Odisseia no Espaço, o usuário Tim Slane declarou ter encontrado o objeto fincado no solo.

Segundo ele contou ao site The Verge, o primeiro passo foi achar as coordenadas geográficas do desfiladeiro listrado que aparece nas imagens divulgadas no Instagram do DPS.

Expertise de game

Slale contou que a caçada baseou-se no cruzamento de referências – o que ele aprendeu jogando Geoguessr, onde os jogadores deduzem as localizações de imagens aleatórias do Google Street View.

Ele tentou encontrar, na trajetória de voo do helicóptero, um terreno com as características observadas nos vídeos divulgados pelo DPS, como altura dos penhascos, o padrão das rochas e o nível de erosão do cânion. Voilà: pelas imagens de satélite do Google Earth é possível ver o monólito projetando uma sombra nítida, alta e estreita.

Google Earth/Reprodução

A versão para download do programa permite acessar o histórico da imagem, e ele mostrou que o bloco metálico não estava lá em 2015 – sua primeira aparição é de outubro de 2016 (aparentemente, alguém limpou o terreno).

Google Earth/Reprodução

Agora, a busca é por quem deixou o monólito misterioso por lá. A aposta é que ele seja uma homenagem ao artista minimalista John McCracken, morto em 2011. Outros apostam em Petecia Le Fawnhawk, que instala esculturas em locais remotos.