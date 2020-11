A Skala Modas de Penedo, uma das mais tradicionais e bem conceituadas lojas de confecções e calçados de Penedo-AL e Baixo São Francisco, será a pioneira em promover um evento jamais visto na cidade de Penedo.

SKALA FASHION LIVE, Um desfile de moda que será transmitido ao vivo pelo BoaTV no http://youtube.com/boainformacao. A música ficará por conta da cantora Maxylene Cruz.

O evento terá a presença do colaborador Felipe dos Santos com o “Show do Preto”, e como convidada especial a campeã do concurso Miss Plus-Size de Alagoas, a penedense Ivana Florentino.

A Live apresentará a coleção de final de ano. O desfile e todo o evento será transmitido dentro da loja no dia 25 de Novembro (quarta-feira) à partir das 20h30. Os clientes que estiverem assistindo e tirar o print da live terão direito a descontos especiais no dia 26/11/2020.

