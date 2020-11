Lucas Maciel vence, pela segunda vez, a prova de fogo

Pela segunda vez, Lucas Maciel conquistou o lampião do poder em “A Fazenda 2020” (RecordTV). O youtuber enfrentou Jojo Todynho e Lidi Lisboa em uma disputa que exigiu agilidade, técnica, sorte e equilíbrio. A prova aconteceu ontem, mas foi exibida no programa de hoje. Como regra do jogo, o perdedor da prova precisa puxar algum participante da sede para fazer companhia na baia. Jojo Todynho escolheu levar Stéfani Bays, já Lidi Lisboa, chamou Mateus Carrieri.

Com a vitória, Lucas Selfie tem em suas mãos o lampião do poder e amanhã, durante a formação da roça, terá que decidir com qual poder irá ficar e qual irá dar para outro peão. O ‘poder da chama vermelha’ é escolhido pelo público através de uma votação pelo TikTok e esta semana indica que o dono do poder está imune e indica o terceiro roceiro no dia da votação, exceto o fazendeiro, que é Jakelyne Oliveira. Já o ‘poder da chama verde’ é revelado amanhã, durante o programa ao vivo.

A Fazenda 2020: Veja como foi a prova de fogo vencida por Lucas Selfie Imagem: Reprodução/Playplus

Veja como foi a prova

Como nas últimas semanas, um sorteio definiu os peões que poderiam participar da prova de fogo. Os peões que tirassem o ovo dourado poderiam participar da disputa. Tinham 3 ovos dourados para serem tirados pelos participantes. Ao final, foram sorteados Jojo Todynho, Lidi Lisboa e Mirella. Mas, como a funkeira já havia participado na última semana, teve que escolher alguém para ir em seu lugar e a cantora escolheu Lucas Selfie.

Na primeira, o participante tinha que desparafusar o cilindro com uma chave e achar as duas bolinhas que estavam dentro de apenas uma das seis caixas. Em seguida, o peão tinha que subir as bolinhas de uma plataforma de acrílico para um funil sem deixar que elas caíssem.

Na sequência, o peão tinha que levar as bolinhas nas canaletas pra dentro do cano, se equilibrando em uma prancha. Por fim, precisavam transportar o cilindro de um lado para o outro usando apenas as mãos mecânicas. Quem fizesse tudo isso em menos tempo, levava o lampião.