Lucas Perri avança em recuperação e corre no gramado do CT do São Paulo

Goleiro reserva do São Paulo, Lucas Perri deu avanço significativo em sua recuperação de cirurgia no joelho direito. Na manhã desta terça, o jogador correu em volta dos gramados do CT da Barra Funda e deixou, pela primeira vez desde sua lesão no início do mês passado, o Reffis. A tendência é de que o atleta ainda demore alguns dias para ser reintegrado do grupo.

Formado na base do Tricolor, Perri está no profissional do clube há quase meia década, mas conquistou espaço apenas nesta temporada – com a saída do goleiro Jean para o Atlético-GO. Atualmente, o jogador é o substituto imediato de Tiago Volpi, mas com a lesão no joelho direito a vaga vem sendo ocupada por Thiago Couto, outro nome ‘Made in Cotia’.

Perri se machucou no início do mês passado em uma sessão de treinamentos no CT da Barra Funda. O goleiro passou por uma artroscopia no joelho direito sem a necessidade de sutura meniscal no Hospital Albert Einstein, no dia 14 de outubro, e desde então trabalha no Reffis junto ao departamento médico do São Paulo para retornar o mais rápido possível aos gramados.

Com a liberação para correr em volta do gramado, Perri apresenta evolução. Aos conformes, conforme o corpo do jogador for respondendo aos estímulos dados pelos fisioterapeutas, o goleiro começará a trabalhar com bola e fazer algumas atividades voltadas para sua posição dentro de campo.

O arqueiro tem apenas 22 anos de idade e coleciona passagens pelas seleções brasileiras nas categorias de base. Por conta de sua estatura (1,96m) e de seu potencial, Perri já recebeu sondagens de clubes europeus. No ano passado, o goleiro passou alguns meses no Crystal Palace, da Inglaterra, mas acabou não sendo contratado e retornou ao clube do Morumbi.