Luciano elogia elenco do São Paulo e já projeta decisão contra o Flamengo

O São Paulo segue na cola dos líderes do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o Tricolor venceu o Fortaleza por 3 a 2, de virada, e contou com noite inspirada do atacante Luciano para conquistar sua quinta vitória seguida na competição. O herói da noite saiu do banco de reservas, ressaltou a dificuldade de jogar no Castelão e elogiou o elenco são-paulino.

– Jogar contra o Fortaleza aqui é muito difícil, pelo campo, pelo calor, soubemos sofrer, tomamos dois gols que não pode, mas saímos vitoriosos, que é o mais importante. Agora é descansar e pensar na quarta que é uma decisão para gente – disse o atacante, já lembrando que no meio da semana a equipe encara o Flamengo, no Morumbi, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Por conta da sequência grande de jogos nas últimas semanas, Fernando Diniz optou por poupar Luciano e mais alguns titulares. No segundo tempo, no entanto, o treinador colocou o atacante em campo e ele fez os dois gols que garantiram o triunfo do Tricolor no Castelão – um aproveitamento cruzamento e outro em chute forte de fora da área.

Ao fim da partida, Luciano comentou a decisão da comissão técnica e elogiou a qualidade do grupo de jogadores do São Paulo. Afinal, hoje a equipe briga diretamente pelos títulos da Copa do Brasil e também do Brasileirão.

– Isso mostra que nosso treinador confia em todos os atletas, é dificil em uma competição como o Brasileiro o treinador poupar, graças a deus deu certo porque quarta-feira tem mais – concluiu o camisa 11 do Tricolor.