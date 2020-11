Luciano faz dois gols, São Paulo vence o Fortaleza e chega ao 11º jogo seguido sem perder no Brasileiro

Em um jogo emocionante, o São Paulo venceu o Fortaleza por 3 a 2, neste sábado, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Luciano, duas vezes, e Gabriel Sara fizeram os gols, com David e W. Paulista descontando.

Em campo, o Fortaleza saiu na frente aos 11 minutos de jogo. David disparou pouco depois do meio-campo, passou por Diego Costa e tocou na saída de Tiago Volpi. O bandeirinha chegou a marcar impedimento, mas o VAR confirmou a legalidade da jogada.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Pré-venda disponível em DisneyPlus.com

O São Paulo ameaçou com Gabriel Sara. O meia arriscou de longe. A bola até passou perto, mas o goleiro Felipe Alves estava na jogada.

Aos 38 minutos da primeira etapa, o empate do São Paulo veio. Em cobrança de falta na entrada da área, Gabriel Sara cobrou com enorme categoria, sem chance para Felipe Alves, e deixou tudo igual.

Na segunda etapa, o Fortaleza voltou a ficar na frente após vacilo da defesa tricolor. David chutou forte para defesa de Volpi. Só que no rebote, Bergson, Volpi e Daniel Alves se embolaram, com a bola sobrando para David, que marcou. Só que o VAR foi acionado e viu um puxão em Diego Costa na origem da jogada, e o árbitro Marcelo de Lima Henrique anulou o gol.

Logo depois, quem marcou foi o São Paulo. Pouco depois de entrar em campo, Luciano, no primeiro toque na bola, recebeu de Vitor Bueno e virou para a equipe de Fernando Diniz.

Rubens Chiri/São Paulo

Quem também fez na primeira bola após entrar foi Wellington Paulista. Volpi fez grande defesa em cabeçada de Paulão, mas a bola sobrou para o camisa 9, que fuzilou as redes e fez 2 a 2.

O São Paulo voltou a ficar na frente com uma pintura anotada por Luciano. O camisa 11 recebeu de Daniel Alves e, da entrada da área, fuzilou as redes de Felipe Alves com um chute na gaveta.

No último lance, W. Paulista teve a chance de marcar, mas, de cabeça, acabou jogando por cima do gol de Volpi.

.

.

Fortaleza 2 x 3 São Paulo

GOLS: Fortaleza: David e Wellington Paulista São Paulo: Gabriel Sara e Luciano (2)

FORTALEZA: Felipe Alves; Tinga (Gabriel Dias), Jackson, Paulão, Jackson e Carlinhos; Juninho (Marlon), Ronaldo (M. Vázquez), Felipe e Romarinho. David (Ederson) e Bergson (W. Paulista). Técnico: Marcelo Chamusca

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Diego Costa (Reinaldo), Bruno Alves e Léo; Rodrigo Nestor (Hernanes), Daniel Alves, Gabriel Sara e Vitor Bueno; Brenner e Pablo (Luciano). Técnico: Fernando Diniz

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

. Luciano fez o nono gol pelo São Paulo

. O time de Fernando Diniz ganhou o quarto jogo seguido no Brasileirão

. O São Paulo não perde na competição há 11 jogos.

. A última derrota veio no dia 3 de setembro para o Atlético-MG

. Wellinton Paulista não marcava desde o dia 9 de setembro, quando fez um gol no Sport

Classificação

– São Paulo: 3º colocado, 36 pontos

– Fortaleza: 12ª colocado, 24 pontos

Próximos jogos

Os dois jogam na semana, mas por competições diferentes.

Quarta-feira, 18/11, 21h30*, São Paulo x Flamengo, Copa do Brasil

Quinta-feira, 19/11, 19h, Vasco x Fortaleza, Brasileirão

*horário de Brasília