Lucifer: vídeo de Chloe no Twitter sugere tensões na 5ª temporada

Nesta quinta-feira (26), a Netflix, por meio da conta oficial da série Lucifer no Twitter, promoveu um vídeo fancam da personagem Chloe Decker (interpretada por Lauren German).

No entanto, ao final do compilado de diversas cenas da detetive por meio das temporadas, há uma cena extraída da segunda parte da 5ª temporada, sugerindo certas tensões. “Alguém viu o Lucifer?”, pergunta ela.

Junto do vídeo, o perfil ainda escreveu: “Obrigado Chloe Decker hoje e em todos os dias, fizemos uma fancam para mostrar o quanto nós estamos gratos”.

Confira:

thankful for chloe decker today and every day, so we made a fancam to show how much we stan pic.twitter.com/RIs7rgGzYc

— Lucifer (@LuciferNetflix) November 26, 2020