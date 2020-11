Luis Enrique chama Asensio para lugar de Fati na seleção espanhola

Com a lesão de Ansu Fati na vitória do Barcelona sobre o Betis por 5 a 2 no último sábado, Luis Enrique foi obrigado a cortar o jovem da seleção espanhola. O comandante convocou Asensio, atacante do Real Madrid, para o amistoso contra a Holanda e os jogos contra Suíça e Alemanha pela Liga das Nações.

O atleta merengue irá se apresentar nesta segunda-feira, uma vez que o primeiro confronto da Espanha acontece na quarta-feira. Neste domingo, o atleta ainda participa do confronto entre Real Madrid e Valencia. Assim como Asensio, Bellerin também foi chamado no último sábado por conta da lesão de Jesus Navas.