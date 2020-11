Luis Enrique sobre convocação de Morata: ‘É um jogador diferente’

Vivendo boa fase com a camisa da Juventus, Álvaro Morata voltou a ser convocado para a seleção espanhola. O técnico Luis Enrique afirmou que o centroavante é outro jogador neste momento desde que voltou ao futebol italiano. O atleta está em campo para duelar pela Liga das Nações contra Suíça e Alemanha.

– Decidi convocar porque desde que voltou para a Juventus é possível ver que é um jogador muito diferente, principalmente na questão da confiança. Seus números indicam isso. O considero bastante superior ao (Morata) anterior. Falo de seu rendimento no ataque, na defesa e sua confiança.

Aos 28 anos, o espanhol é o artilheiro da Velha Senhora na Liga dos Campeões com quatro gols anotados em três partidas. No Campeonato Italiano, o atacante tem dois gols e duas assistências em apenas quatro partidas, números que comprovam sua eficiência no time dirigido pelo técnico Andrea Pirlo.