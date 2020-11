Luis Suárez testa positivo para COVID-19, não joga em Uruguai x Brasil e perderá reencontro com o Barcelona

O atacante Luis Suárez testou positivo para COVID-19, perderá o jogo do Uruguai contra o Brasil em Montevidéu nesta terça-feira pelas eliminatórias à Copa do Mundo de 2022 e não deve reencontrar o Barcelona no próximo fim de semana.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Pré-venda disponível em DisneyPlus.com

Em nota divulgada pela federação uruguaia (AUF), o atacante do Atlético de Madrid – assim como o jogador Rodrigo Muñoz e o assessor de imprensa Matías Faral – estão com o coronavírus.

Suárez, autor de gol na vitória sobre a Colômbia na última rodada, deverá ficar duas semanas em isolamento e assim vai ficar afastado tanto dos jogos da seleção quanto do clube.

O Atlético recebe o Barcelona no sábado por LaLiga em duelo que marcaria o reencontro do uruguaio com seu ex-clube.

Luis Suárez durante o jogo do Uruguai contra a Colômbia pelas eliminatórias Getty

Ele também ficaria de fora contra o Bayern de Munique pela Uefa Champions League na próxima semana.