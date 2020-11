Luiz Adriano tem o melhor aproveitamento entre os principais artilheiros do Brasileirão

Luiz Adriano desperdiçou o pênalti, defendido por Fernando Miguel, mas não perdoou no rebote, marcando o gol único da vitória do Palmeiras sobre o Vasco, em São Januário, neste domingo. Foram as duas únicas oportunidades do camisa 10 no jogo, o suficiente para o atacante marcar o seu 7º gol no Campeonato Brasileiro, o 15º no ano.

A eficiência do artilheiro tem sido uma das armas do Palmeiras no Brasileirão. Para estufar as redes sete vezes na competição, Luiz Adriano precisou de apenas 17 finalizações, o que dá ao jogador um aproveitamento de 41,2% nas conclusões. Essa é a maior taxa de conversão de oportunidades entre os principais goleadores do campeonato, superando inclusive Thiago Galhardo, do Internacional, líder da artilharia. Veja os números:

APROVEITAMENTO DOS PRINCIPAIS ARTILHEIROS DO BRASILEIRO

– Dados do Sofascore | Jogadores com mais de 4 gols

1º – Luiz Adriano – Palmeiras – 41,2% (7 gols em17 finalizações)

2º – Thiago Galhardo – Internacional – 39,5% (15 gols em 38 finalizações)

3º – Marinho – Santos – 32,4% (12 gols em 37 finalizações)

4º – Nenê – Fluminense – 31,8% (7 gols em 22 finalizações)

5º – Luciano – São Paulo – 31,5% (6 gols em 18 finalizações)