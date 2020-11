Luz misteriosa no céu causa estranheza na população

Relato de várias pessoas em todo o país sobre uma luz misteriosa no céu, na noite desta segunda-feira, 23 de novembro, causou espanto e curiosidade.

Um fenômeno chamou atenção da população de várias cidades. Uma luz misteriosa no céu foi vista no início da noite, gerando curiosidade e certa apreensão. O evento foi testemunhado por moradores de várias regiões do Brasil.

Algumas testemunhas relatam ter visto a luz em Teresina por volta das 18h30. “Estava na varanda da minha casa e vi a luz se movendo lentamente. Me assustei, mas corri para fazer um registro com a câmera do celular. Nunca tinha visto algo parecido”, disse uma moradora do bairro São Cristóvão, zona leste da capital, em entrevista ao site GP1.

Na cidades alagoanas de Penedo e Arapiraca também pessoas avistaram a mesma luz. Em Fortaleza outros moradores relataram a mesma coisa.

Segundo Marcelo Zurita, presidente da Associação Paraibana de Astronomia (APA) e integrante da Rede Brasileira de Observação de Meteoros (Bramon), o clarão é a pluma de combustível de um dos estágios do foguete “Longa Marcha 5”.

Ainda de acordo com Marcelo, o foguete foi lançado pela China, nesta segunda, para coletar amostras de rochas da lua.

Além de Salvador, o clarão pode ser visto em cidade como Piraí do Norte, que fica no baixo sul do estado, Itapitanga, também no sul da Bahia, por exemplo.

Nas redes sociais, muitos acreditaram que seria um Objeto voador não identificado – OVINI, já outras alegam que podem ser um balão meteorológico ou até mesmo um drone enorme.

Com informações do site GP1 e G1