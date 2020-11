Em nova pesquisa do Ibrape, divulgada nesta sexta-feira (6), o candidato Davi Davino Filho (Progressistas) conquistou a segunda colocação nas intenções de votos para Prefeitura de Maceió, com 24%, ultrapassando o candidato JHC (PSB), que caiu dois pontos e, agora, possui 23%, em relação à pesquisa anterior. Alfredo Gaspar (MDB) caiu um ponto e lidera na margem de erro, com 26%.

A pesquisa, registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como AL 08550/2020, foi realizada entre os dias 2 e 3 de novembro, com duas mil entrevistas em todos bairros de Maceió, trabalha com margem de erro de 2,19% e nível de confiança de 95%.

O crescimento de Davi Davino Filho é de nove pontos percentuais, em comparação com a pesquisa Ibrape, divulgada no dia 19 de outubro, sob o registro AL 07716/2020. Neste mesmo período, de 17 dias, Alfredo Gaspar caiu de 27% para 26% e JHC de 25% para 23%. Houve, ainda, recuo nos indecisos, de 17% para 15%.

Em seguida, vem Cícero Almeida (DC) com 4%, Josan Leite (Patriotas) com 2%, Ricardo Barbosa (PT) e Valéria Correia (PSOL) com 1%. Os demais candidatos, no entanto, não pontuaram.

Rejeição

Cícero Almeida lidera ranking de rejeição FOTO: DIVULGAÇÃO

Como na pesquisa anterior, quem lidera o ranking de rejeição é Cícero Almeida com 38%, seguido de Alfredo Gaspar de Mendonça, com 15%, JHC com 10%, Cícero Filho com 9%, Ricardo Barbosa com 8%, Davi Davino Filho com 6%, Josan Leite com 4%, Corintho Campelo, Valéria Correia e Lenilda Luna com 3%.