Mailchimp – Uma Ferramenta de Email Marketing

Mailchimp – Mais do que uma ferramenta de email marketing

Mailchimp é uma famosa ferramenta de email marketing digital. Sendo uma das plataformas mais utilizadas no mundo, no que tange ao envio de email marketing. Isso porque é uma ferramenta fácil para a criação de campanhas.

O Mailchimp nasceu no início dos anos 2000, como uma alternativa aos softwares de alto custo e complexidade para envio de email marketing. Sendo assim, é uma proposta facilitada para pequenos negócios fazer uso do email marketing.

Muitas funcionalidades dentro do Marketing Digital

As funcionalidades do Mailchimp permitem a configuração de layouts dos emails, bem como segmentar listas de contatos. Ao passo que automatiza disparos e integra serviços.

Por conta dessas facilidades o Mailchimp é mais do que apenas uma forma email marketing, sendo uma ferramenta de marketing digital. Desde 2017 o Mailchimp integra canais diversos, como Facebook, Instagram, Google Ads e outros.

Por isso que embora seja uma ferramenta direcionada ao pequeno negócio, está sendo usada por grandes empresas.

Mailchimp é uma ferramenta de campanhas direcionadas

O Mailchimp é uma ferramenta de configuração de campanhas de email marketing de forma simplificada. No entanto, por conta das integrações, ela permite que publique nas redes sociais, ou ainda facilita anúncios pagos. Certamente o maior diferencial dessa ferramenta dentro do Marketing Digital é a integração com o seu CRM.

Sendo assim, o Mailchimp é uma ferramenta de Gestão dentro do Marketing Digital, ao passo que é uma ferramenta que viabiliza a operação dessa estratégia.

Métricas de Gestão

A criação de estratégias e o gerenciamento dessas estratégias são viabilizados através do Mailchimp. Além disso, o acesso às métricas é facilitado, trazendo dados de gestão como números de cliques, taxa de abertura ou rejeição dos emails, dentre outros dados.

Por isso essa é uma forma criativa de inovar e gerenciar o marketing digital, através da centralização dos envios por uma única ferramenta completa e otimizada.