Maior evento de mobilidade de 2020 começa semana que vem (01/12)

Três dias de evento, 15 painéis, mais de 60 palestrantes e 20 horas de conteúdo. Esses são os números do Web Fórum SAE Brasil, que, neste ano, traz o tema “O futuro da mobilidade conectada – da energia à sustentabilidade.” De acordo a responsável pelo projeto, profissionais especializados nos principais temas da engenharia estarão conectados para discutir os ecossistemas do setor, desde a transformação de energia em movimento às soluções de sustentabilidade.

Max Forte, presidente do Web Fórum e da Brose do Brasil, destaca: “Após 28 anos de tradição, neste ano a SAE Brasil inova. O evento contribuirá para a atualização dos profissionais da engenharia da mobilidade, para as empresas e para o país. O ‘estado da arte’ em tecnologia e engenharia da mobilidade e tendências serão apresentados pelo mais alto nível de profissionais das empresas do segmento, cadeia de fornecedores, Governo, entre outros.”

“O mundo está em mais um momento extraordinário de mudanças, reflexões, contradições e disrupturas. A rapidez das mudanças nos obriga a buscar com avidez e determinação soluções mais complexas e inesperadas para os desafios das próprias evoluções tecnológica e social”, complementa.

Max Forte, presidente do WEB FÓRUM e da Brose do Brasil.Fonte: Reprodução

Diversas atividades

A SAE BRASIL é uma associação sem fins lucrativos que congrega engenheiros, técnicos, executivos, acadêmicos e estudantes de engenharia unidos pela missão de disseminar técnicas e conhecimentos relacionados à tecnologia da mobilidade nos modais: automotivo, ferroviário, aéreo e naval. Nesta edição do fórum, a programação foi desenvolvida por um grupo de mais de 200 voluntários do mercado.

Além de painéis temáticos apresentados em uma “nova plataforma digital integrada a uma inovadora exibição de produtos e serviços ao mercado de forma direta e online”, haverá a participação de profissionais especializados nos principais temas da Engenharia, que estarão conectados para discutir os ecossistemas da mobilidade, desde a transformação de energia em movimento às soluções de sustentabilidade.

Showcases, apresentação de trabalhos técnicos e uma mesa-redonda para discussão do impacto da conectividade na sustentabilidade com CIOs e líderes de start-ups do setor complementam a iniciativa, que acontece de 1 a 3 de dezembro. Mais informações estão disponíveis no site do fórum.