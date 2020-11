Mais de 200 oportunidades no RJ

Vagas de emprego na Coca Cola foram anunciadas para a região do Rio de Janeiro. A multinacional está com mais de 200 oportunidades disponíveis. Confira, a seguir, mais informações e como se candidatar.

Vagas de emprego na Coca Cola: Oportunidades no Rio de Janeiro

Uma das maiores produtoras de bebidas não alcoólicas, Coca Cola, está com oportunidades disponíveis na região do Rio de Janeiro. As chances são para profissionais com diferentes níveis de escolaridade.

Os candidatos que estejam dispostos a trabalhar em Bangu, Duque de Caxias, Jacarepaguá, Caju e no município de São Pedro da Aldeia, podem participar do processo seletivo da empresa.

Vagas

Com quase 20 mil colaboradores, a Coca Cola atende, diariamente, mais de 72 milhões de consumidores de diversos estados do Brasil. Veja quais são as funções disponíveis na região do Rio de Janeiro:

Ajudante de Entregas;

Auxiliar de Pátio;

Motorista;

Operador de Empilhadeira.

Além do salário, os novos contratados também vão receber benefícios adicionais, como: vale alimentação, plano de saúde, desconto nos produtos, seguro de vida e outros. Mas esses benefícios podem variar de acordo com a vaga.

Todas as vagas podem ser preenchidas sem aviso prévio.

Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos! Conquiste sua oportunidade de emprego!