Mais de 500 oportunidades em Mercados

As vagas de emprego Paraná estão disponíveis para diversos profissionais. As oportunidades estão sendo ofertadas hoje (18), quinta-feira (19) e na próxima sexta-feira (20) para as cidades de Ponta Grossa, Curitiba, Maringá, Londrina, Campo Mourão, Cambé e Paranaguá.

Vagas de emprego Paraná

A rede de supermercados Muffato disponibilizou, aproximadamente, 500 oportunidades de emprego para diferentes cargos, destinadas para as lojas de Ponta Grossa, Curitiba, Maringá, Londrina, Campo Mourão, Cambé e Paranaguá. As contratações serão feitas hoje (18), quinta-feira (19) e sexta-feira (20).

Veja, a seguir, a disponibilidade de vagas para cada cidade:

Ponta Grossa

Contratações na sexta-feira (20). São cerca de 50 oportunidades destinadas para os seguintes cargos:

Curitiba

Contratações hoje (18). São cerca de 100 oportunidade destinadas para 21 cargos. Dentre eles estão:

Operadores de caixa;

Repositores;

Baristas;

Zeladores;

Auxiliares de estacionamento;

Açougueiros;

Confeiteiros;

Padeiros;

Entre outros.

Maringá

Contratações na sexta-feira (20). São cerca de 30 oportunidades destinadas para diferentes cargos. As contratações serão realizadas diretamente no Super Muffato João Paulino, localizado na avenida João Paulino Vieira Filho nº 190, a partir das 8 horas.

Londrina

Contratações na sexta-feira (20). São cerca de 100 oportunidades destinadas para os seguintes cargos:

Operadores de caixa;

Repositores;

Açougueiros;

Padeiros;

Confeiteiros;

Cozinheiros;

Agentes de prevenção e perdas;

Zeladores;

Ajudantes de armazenamento.

Campo Mourão

Contratações hoje (18). São cerca de 20 oportunidades destinadas para os seguintes cargos:

Operadores de caixa;

Repositores;

Açougueiros;

Padeiros;

Agentes de prevenção;

Operadores de empilhadeira;

Zeladores;

Ajudantes de armazenamento.

Cambé

Contratações hoje (18). São cerca de 207 oportunidades destinadas para 15 cargos. As contratações estão sendo realizadas no ginásio de Esportes João de Deus Almeida.

Paranaguá

Contratações na quinta-feira (19). São cerca de 20 oportunidades destinadas para os seguintes cargos:

Operadores de caixa;

Repositores;

Zeladores;

Auxiliares de estacionamento;

Açougueiros;

Agentes de prevenção;

Entre outros.

