Mais de 600 oportunidades abertas

Vagas de emprego no Rio de Janeiro foram divulgadas pela Setrab nesta quinta-feira (5). São mais de 600 oportunidades disponíveis na região. Confira, a seguir, mais informações e como se cadastrar.

Vagas de emprego no Rio de Janeiro: Oportunidades abertas

A Setrab, através dos postos do Sine, anunciou 633 oportunidades de emprego para as regiões do Rio de Janeiro, entre elas: Centro Sul Fluminense, Médio Paraíba, Metropolitana e também Serrana. Sendo 50 dessas vagas destinadas para pessoas com deficiência (PcD).

Vagas

Essas oportunidades são para os profissionais que possuem o cadastro no portal Sine, e são distribuídas de acordo com o perfil de cada um deles.

Algumas das oportunidades para a região Metropolitana são: técnico de enfermagem, vendedor, técnico de nutrição, nutricionista e operador de caixa.

No Médio Paraíba, há chances para caseiro, auxiliar de escritório, mecânico, entre outras.

No Centro Sul Fluminense, são 150 vagas disponíveis, entre as funções se destacam as vagas de; garçons e auxiliares de cozinhas.

Por fim, para a região Serrana, há chances para auxiliar de cozinha, atendente de mesa e outras.

Todas as informações adicionais, e disponibilidade de vagas nas regiões, podem ser verificadas através do aplicativo Sine Fácil.

