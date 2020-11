Mais um! Corinthians anuncia que Jô também testou positivo para Covid-19

Pouco depois de anunciar o teste positivo de Mateus Vital para Covid-19, o Corinthians também divulgou que Jô é mais um desfalque do time por conta da doença. Assim como seu companheiro de clube, o atacante está assintomático e cumprirá a quarentena em casa, longe das atividades por cerca de 15 dias.

No comunicado anterior, enviado pela assessoria de imprensa do Timão, a informação era de que o restante do elenco havia testado negativo para a doença e não haveria mais desfalques desse tipo para o duelo deste sábado, às 19h, na Neo Química Arena. Porém, em seguida, veio a atualização com Jô.

Os testes foram realizados na última quinta-feira e os resultados foram apresentados nesta sexta. Apenas Vital e Jô, por ora, tiveram diagnosticada a infecção pelo coronavírus e já estão em isolamento doméstico até que o próximo exame acuse que a doença não apresente resultado positivo.

Além de Vital e Jô, o Corinthians terá os desfalques de Fábio Santos, por conta de contrato com o Atlético-MG, Otero, que está na seleção da Venezuela, Cazares, que tem estiramento na coxa esquerda, Boselli, ainda em tratamento de lombalgia e Xavier, que levou o terceiro amarelo diante do Atlético-GO.

Jô havia se recuperado de contratura na panturrilha e aproveitou o mês de recuperação que ficou fora de combate para fazer fortalecimento muscular. Ele iria voltar para a lista de relacionados após seis jogos como desfalque. Agora o atacante terá de esperar mais um pouco para retornar aos jogos do time.

O Timão entra em campo neste sábado, às 19h, para enfrentar o Galo, pela 21ª rodada do Brasileirão-2020, na Neo Química Arena. Atualmente, o Alvinegro do Parque São Jorge ocupa a 11ª posição na tabela com 25 pontos.