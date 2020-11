Mais um transformador que alimentava casa de bomba do SAAE é roubado

Dessa vez a ação criminosa aconteceu no povoado Itaporanga

Noticiamos recentemente um roubo na casa de bombas do SAAE no povoado Tabuleiro dos Negros, Zona Rura de Penedo. O crime ocorreu na madrugada de ontem e fez com que todo abastecimento daquela região fosse prejudicado.

Já na madrugada desta quarta-feira, 18 de novembro, outra ação parecida ocorreu, só que no Povoado Itaporanga. O transformador de energia que dava apoio para a casa de bombas daquele referido povoado, foi roubado. A semelhança do crime impressiona, pois bandidos desmontaram o equipamento e levaram as peças de cobre.

O SAAE de Penedo mais uma vez lamentou o ocorrido e já acionou as autoridades policiais para que tomem providências. A instituição também informa que devido a este crime o abastecimento de água naquela região será prejudicado.