Maldivas: Bruna Marquezine e Manu Gavassi estrelam série da Netflix

Nesta segunda-feira (30), a Netflix anunciou oficialmente sua nova série brasileira. Trata-se de Maldivas, produção estrelada por Bruna Marquezine e Manu Gavassi. O elenco ainda conta com Sheron Menezes, Carol Castro, Klebber Toledo, Samuel Melo, Romani, Danilo Mesquita, Guilherme Winter e Natalia Klein.

A trama vai abordar um condomínio de luxo localizado na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Nele, conheceremos a goiana Liz (Bruna Marquezine) quando ela se muda para a capital carioca em busca de um reencontro com sua mãe. No entanto, ela acaba se envolvendo em outros mistérios e conhecendo diversos personagens repletos de segredos.

A dramédia, como é descrita no vídeo de apresentação, será focada nos moradores do Condomínio Maldivas, que acaba dando seu nome à série. No anúncio, o elenco se reúne e discute alguns supostos vazamentos relacionados à produção. Tudo é ordenado com um clima de humor ácido e muito deboche.

Confira:

A personagem de Manu Gavassi será Milene, que será vista na série com uma vida aparentemente perfeita. Ela é casada com o cirurgião plástico Victor Hugo (interpretado por Klebber Toledo). Outra personagem importante para a trama é Rayssa (vivida por Sheron Menezes), que atualmente vive como empresária musical após ter sido cantora de axé. Seu marido é Cauã (Samuel Melo), ex-vocalista de sua banda.

Nesse contexto, o público também vai conhecer Kat (Carol Castro) e Gustavo (Guilherme Winter), um casal repleto de pequenos problemas familiares e outros nem tão familiares assim. Para fechar o time, temos ainda Verônica (Natalia Klein) e Miguel (Danilo Mesquita), personagens que estarão um pouco mais descolados do contexto do condomínio.

Pelo vídeo, já dá para sentir que a série terá um clima descontraído e repleto de nuances interessantes. A previsão de lançamento é para 2021.

Resta-nos aguardar por novidades de Maldivas na Netflix.