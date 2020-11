Manchester City acerta contratação de jovem promessa da Sérvia

O Partizan, da Sérvia, anunciou, através de suas redes sociais, a venda de Filip Stevanovic ao Manchester City. No entanto, a operação só será concretizada na janela de transferências de janeiro e irá custar oito milhões de euros, segundo o “The Athletic”. O time de Guardiola disputava o jovem de 18 anos com os Red Devils.

Apesar da pouca idade, o atleta já disputou 55 jogos com o Partizan, anotou 12 gols e deu cinco assistências atuando pela ponta esquerda. Os números e a qualidade do atacante chamaram a atenção do clube inglês que mantém uma política de contratação de jovens promessas do futebol mundial.

De acordo com a imprensa inglesa, Stevanovic não deve ter minutos em sua primeira temporada com a camisa do Manchester City, mas deve ser emprestado para ganhar experiência e se desenvolver.