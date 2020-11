Manchester City vence Olympiakos com facilidade e segue 100% na competição

O Manchester City segue 100% na Champions League. Pela 3ª rodada da competição, nesta terça-feira (3), os comandados por Pep Guardiola derrotaram o Olympiacos, em casa, por 3 a 0. Os gols foram marcados por Ferrán Torres, Gabriel Jesus, de volta após semanas lesionado, e João Cancelo.

Os Citizens começaram a partida indo para cima. Logo com um minuto de jogo, Foden já assustou a meta do goleiro José Sá.

Aos cinco minutos, Walker cruzou, Torres não acertou e a bola sobrou para Mahrez. O atacante finalizou e a bola bateu na zaga. No escanteio, Ferrán Torres desviou de letra e El Arabi cortou.

E a blitz do City seguiu. Aos 11 Mahrez deixou De Bruyne na boa para abrir o placar. Mas o belga foi abafado por José Sá e desperdiçou a grande chance.

O gol veio em seguida. Ferrán Torres tabelou com De Bruyne e bateu rasteiro, por baixo das pernas de José Sá.

Sterling veio aparecer no jogo aos 26 minutos. O inglês recebeu, cortou e bateu. No entanto, José Sá, maior nome dos gregos na primeira etapa, segurou firme.

Aos 31, Sterling chegou a marcar, mas teve impedimento assinalado.

Segundo Tempo

O Manchester City voltou para a etapa final da mesma forma que começou a primeira: pressionando. Foden, aos cinco minutos, careegou e bateu da entrada da área. Mas, a bola foi fraca e José Sá fez a defesa.

O Olympiakos só teve a primeira chance aos oito. Valbuena recebeu passe errado de Foden e bateu de primeira, já que Ederson estava fora da meta. Mas a bola foi para fora.

O Olympiakos chegou assustar mais duas vezes. A primeira foi com El Arabi, que obrigou Ederson a fazer defesa em dois tempos. A segunda foi com Bruma, que bateu cruzado, aos 18, e a bola saiu ao lado.

O segundo gol do City veio aos 35 com Gabriel Jesus. O brasileiro recebeu na área, avançou, driblou Cissé e finalizou firme, sem chances para José Sá.

Aos 44, o gol que fechou a conta. João Cancelo tabelou com Nmecha e bateu no canto esquerdo do compatriota José Sá.

Com a vitória, o Manchester City chegou aos nove pontos e mantém a liderança do Grupo C, enquanto o Olympiakos está em terceiro, com três.

Manchester City 3 x 0 Olympiakos

GOLS: Ferrán Torres, Gabriel Jesus e João Cancelo

MANCHESTER CITY: Ederson; Walker (João Cancelo), Stones, Aké e Zinchenko; De Bruyne (Nmecha), Gundogan e Foden (Rodri); Mahrez (Gabriel Jesus), Sterling (Bernardo Silva) e Ferrán Torres. Técnico: Pep Guardiola

OLYMPIACOS: José Sá; Rafinha, Semedo, Cissé e Holebas; Camara (Masouras), M’Vila e Bouchalakis (Pepê); Randjelovic (Bruma), Valbuena (Soudani) e El Arabi (Hassan). Técnico: Pedro Martins

3º gol de Ferrán Torres em três jogos do City na Champions

Manchester City está invicto nos últimos 13 jogos da fase de grupos da Champions

É a 3ª vez na história que o City vence os três primeiros jogos

É a 8ª derrota seguida do Olympiakos como visitante na Champions. Última vitória foi em 2015

Classificação

GRUPO G

1. Manchester City: 9 pontos

2. Porto: 6 pontos

3. Olympiakos: 3 pontos

4. Olympique de Marselha: 0 ponto

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias por suas ligas.

Domingo, 08/11, 13h30*, Manchester City x Liverpool, Premier League

Domingo, 08/11, 10h*, OFI Crete x Olympiakos, Super League 1

*horário de Brasília