Manchester City volta à carga por Lionel Messi a partir de janeiro

O Manchester City não perde Lionel Messi de vista e os ingleses devem tentar convencer o argentino a assinar um pré-contrato em janeiro, segundo o “The Telegraph”. O time de Pep Guardiola quer aproveitar o momento de incerteza institucional da equipe blaugrana para fechar negócio com o melhor jogador da atualidade.

De acordo com as informações do portal britânico, o Barcelona admite que deve perder Messi no próximo verão europeu. Com isso, o clube catalão não desconsidera acelerar o processo e vender o camisa 10 em janeiro para receber um valor em meio à pior crise financeira vivida pelos culés na história.

Omar Berrada, diretor de operações financeiras do Manchester City, afirmou há algumas semanas que os ingleses irão com tudo por Messi caso seja desejo do argentino sair da Catalunha. Com a saída de Bartomeu da presidência, o craque pode repensar seu futuro e o destino do atleta só ele saberá responder.