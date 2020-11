Manutenção do sistema de resfriamento: quando devo trocar os equipamentos?

O chiller é um sistema de refrigeração que resfria a água e a utiliza para refrescar o ar quente removido do ambiente onde estão pessoas, produtos ou maquinários. Em conjunto com determinados equipamentos de ar condicionado, auxilia na climatização, no controle da temperatura e da umidade relativa em ambientes de grandes dimensões, além de circular, filtrar e renovar o ar. A potência é medida em toneladas de refrigeração (TR), pode trabalhar com uma variação de temperatura, inclusive negativa.

É o sistema ideal para hospitais, aeroportos, armazéns, estações de metrô e eventos. Também atende a diferentes tipos de indústrias, dentre elas, petróleo, gás, petroquímicas, refinarias, químicas, farmacêuticas e alimentícias, para a mineração e tunelamento, além de equipamentos de telecomunicações e áreas da torre de controle.

Entre as vantagens, possuem alta durabilidade e eficiência; os equipamentos são de grande porte, mas flexíveis quanto à instalação e a economia que leva a um custo-benefício favorável ao cliente. No entanto, não basta instalar e não se preocupar: o correto funcionamento demanda atenção à manutenção.

Manutenção: quando fazer

A medida é necessária para que o equipamento sempre funcione com qualidade e eficiência. Além de normalizar equipamentos desregulados, pode prevenir problemas que comprometam a refrigeração ou forcem a substituição do aparelho ou de outras peças. A falta de manutenção pode causar paradas indesejáveis do sistema. Manter o aparelho em dia evita que o ar-condicionado propague doenças.

Há três tipos de manutenção para os chillers. Na preventiva é feita a avaliação de gotejamentos de selo do compressor, de ruídos anormais e da carga de fluido refrigerante. O técnico deve escovar o trocador de calor condensador, trocar o filtro secador de linha de líquido e revisar o alinhamento do motor compressor a laser. Essas medidas evitam avarias e devem ser feitas de forma periódica conforme as recomendações do fabricante e indicações técnicas.

Na preditiva é realizada uma coleta de amostra de óleo do compressor e do refrigerante para análise em laboratório. Também, há a medição de espessura de vasos de pressão com ultrassom. Válvulas de segurança dos compressores e vasos de pressão são recalibrados. Há ainda a avaliação da vibração do conjunto motor e do compressor ao funcionar em capacidade plena.

A corretiva prevê revisão do compressor e de motor com troca de rolamentos, substituição de isolamento térmico do evaporador e troca parcial de tubos do trocador de calor condensador. É feita para reparar erros e corrigir o mau funcionamento, o que pode reduzir a produtividade e a vida útil do aparelho.

Apoio técnico

Quem estiver interessado em climatizar um ambiente, deve procurar uma empresa que ofereça o serviço completo. Para além de disponibilizar equipamentos, é preciso também realizar o planejamento para o sistema que melhor atenda à necessidade pelo tempo desejado pelo cliente. Também é importante estudar o local mais adequado e a forma mais segura de instalar os aparelhos.

Outro ponto que o cliente deve observar é se há monitoramento e manutenção do aparelho. Durante o processo, os profissionais devem estar atentos ao estado dos filtros, serpentinas, alhetas, ventiladores, bombas e motores.

É importante contar com um serviço de suporte comercial e técnico, de preferência, 24h, com profissionais capacitados para atender a qualquer demanda enquanto o contrato estiver em vigor.