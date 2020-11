Mapa mental: O que é e como criar

Manter uma rotina de estudos e ainda dar conta das demandas do dia a dia é uma tarefa complicada, e, em alguns casos, estressante. Desse modo, criar um mapa mental pode ser a saída para impulsionar os estudos e estimular o aprendizado.

O termo Mapa Mental é o nome atribuído à estratégia criada no final da década de 1960, por Tony Buzan, na Inglaterra. A ideia inicial é construir representações do conhecimento através de quadros, desenhos e outros artifícios que tenham conexão com um conceito inicial. Nesse sentido, é uma técnica que ajuda a organizar ideias e priorizar informações importantes. Uma das grandes vantagens é que o uso do mapa mental favorece a memória e a absorção de conteúdos de modo simples e objetivo.

Como criar um mapa mental?

O formato varia de estudante para estudante. Isso porque a elaboração um mapa mental leva em conta o ritmo de aprendizado e as competências intelectuais de cada um. O mapa pode ser feito no papel, ou com o auxílio de um aplicativo de computador ou smartphone. As especificidades também variam de acordo com a criatividade de cada aluno. Nos mapas podem haver tópicos, cores, fotos, desenhos, gráficos, esquemas etc.

Lembre-se de planejar bem o conteúdo que deseja mapear e separar com antecedência os materiais que serão usados como, por exemplo, lápis e canetas coloridas, borracha, régua, post-it, cadernos e outros suportes.

Caso faça por escrito, organize os assuntos de modo coerente e cronológico. Estabeleça uma ideia central e a partir daí desenvolva ramificações com ideias secundárias. Não escreva frases longas, o objetivo é criar um material objetivo e de fácil consulta.

Por fim, se escolher produzir pelo computador, celular ou outra suporte eletrônico, lembre-se que há uma série de plataformas e softwares disponíveis que facilitam o processo de elaboração. Além disso, a maioria é possível acessar de maneira gratuita, apenas fazendo o download em seu dispositivo.

E aí? Gostou das dicas? Então deixe o seu comentário!

Clique aqui para ver mais dicas de estudo.