Marine FC, da 8ª divisão e com estádio para 389 pessoas, é sorteado para enfrentar o Tottenham

Uma classificação para a 3ª fase da FA Cup não é muita coisa para a maioria dos grandes clubes da Inglaterra. Mas, para outros, o significado é enorme. É o caso do Marine FC, da 8ª divisão inglesa.

No último domingo, um gol de Nial Cummins no último minuto da prorrogação garantiu a vitória da equipe contra o Havant e Waterlooville e classificação para um novo estágio da lendária e mais antiga competição de futebol do mundo.

E, durante esta segunda, uma nova notícia deixou ainda mais eufóricos os torcedores e membros do próprio clube. No sorteio, ficou definido que o adversário da equipe semi-amadora será o Tottenham.

Em seu perfil oficial no Twitter, o clube e alguns torcedores comemoraram o fato por um motivo: enfrentar José Mourinho.

Ao longo do dia, o perfil fez publicações e compartilhou reações de torcedores sobre o adversário.

Pode parecer besteira, mas o fato de a equipe estar na 8ª divisão nacional torna inviáveis que algumas partidas desse tamanho sejam disputadas. O estádio Rossett Park, que abriga o time principal, por exemplo, tem capacidade para apenas 389 pessoas sentadas.

Lance de jogo entre Marine FC e Havant and Waterlooville, pela FA Cup Getty Images

E enquanto o Tottenham lidera a poderosa Premier League, com 21 pontos, a realidade do Marine FC é completamente diferente.

Apesar de avançar na Copa da Inglaterra, o time é só o 9º colocado da 8ª divisão, 10 pontos atrás do líder.

O duelo contra os Spurs ainda não tem data definida.

Confira alguns jogos de destaque da 3ª rodada da FA Cup:

Wolverhampton x Crystal Palace

Manchester United x Watford

Everton x Rotherham

Arsenal x Newcastle

Stoke City x Leicester

Aston Villa x Liverpool

Manchester City x Birmingham

Chelsea x Morecambe