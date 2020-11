Marketing Digital – Mensuração da Realidade

Marketing Digital – Otimização de processos empresariais

O Marketing Digital é uma inovação que ampara várias ações diferentes, otimizando os processos das empresas, bem como melhorando as estratégias de vários setores.

As melhorias nos processos oriundos do Marketing Digital vão além do próprio Marketing. Uma vez que as ferramentas da área trazem dados relevantes para toda a empresa.

Isso ocorre porque o Marketing Digital é um setor que analisa dados referentes aos clientes, de modo que são esses os objetivos das empresas, chegar até os clientes.

Retornos rápidos das ações impactam na empresa

Sendo assim, as métricas oriundas das ações, bem como os retornos rápidos que a área tem através das mídias sociais são maneiras de mensurar a aceitação do cliente quanto a atividade central de uma empresa.

Dessa maneira, caso um produto não tenha uma boa aceitação no mercado, o setor de Marketing Digital tem acesso a essa informação em tempo real. Ao passo que traz para a empresa dois caminhos de ações, ou melhora esse produto, ou descontinua sua comercialização.

Sendo assim, a empresa possui um retorno que interfere nos processos diretamente. Haja vista que se um produto for descontinuado, essa decisão interfere na produção e atendimento, por exemplo.

Resultado de uma ação interfere na produção, atendimento e vendas

Desse modo, uma decisão tomada através do resultado de uma ação de Marketing Digital necessita de outras ações para sua efetivação. Seguindo o exemplo de descontinuar um produto, é preciso planejar estrategicamente essa saída de mercado. Bem como o que será dito aos clientes e fornecedores.

Por isso, esse contato que o Marketing Digital possui com o cliente não apenas aumenta as vendas de uma empresa, como também direciona a maneira como cada área irá trabalhar, sendo que o foco das ações é o cliente.

Desse modo, independentemente do fato de uma área ter ou não contato o cliente, é o retorno do consumidor que dita as regras de uma empresa. Atualmente o Marketing Digital é uma maneira de mensurar a realidade do mercado, trazendo resultados otimizados para as empresas.