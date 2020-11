Marketing Digital – um conceito difícil de definir

O Marketing digital é uma centralização de esforços que objetiva aumentar as vendas. Entretanto, não é somente esse o objetivo.

Existe um impacto tácito causado pelas ações de Marketing Digital, que impulsiona vendas, bem como a divulgação e melhora a rotina das empresas. Por isso existem pessoas que entendem esse modelo publicitário como uma ciência, ao passo que outras pessoas compreendem o conceito desse marketing como uma inspiração do (origem) e para o mundo online.

Estratégias, conceitos e valores

No entanto, a publicidade online é um pouco de tudo, sendo um conjunto de estratégias e um conceito.

A utilização de várias disciplinas para identificar mercados-alvo, bem como as necessidades e desejos do público faz parte do Marketing Digital.

Uma entrega de valores, imagem e lucratividade

Por isso, se trata de uma área que é mais do que entrega de produtos, sendo uma entrega de valores ao cliente final e lucro para as empresas.

Segundo a AMA (American Marketing Association) o marketing digital é um conjunto de processos que possuem foco na criação e comunicação. Sendo assim, processos e instituições passam a ter valor não só para os consumidores, como também para quem produz, e isso reflete na sociedade como um todo.

Sempre existirá alguma forma de marketing

É difícil entender quando o marketing virou uma ferramenta na prática comercial. Todavia, os produtores e comerciantes na história sempre promoveram seus produtos, focando em benefícios.

Por isso, o marketing vem se adaptando as necessidades do momento, independentemente do momento em que o mercado se encontra. No entanto, o marketing digital é uma tendência irrevogável.