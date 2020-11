Marketing Digital – Você Faz o Seu?

Marketing Digital e a viabilidade das ações para o pequeno negócio

Estratégias simultâneas podem dar muitos resultados dentro do Marketing digital. No entanto, é preciso analisar a viabilidade da unificação das estratégias quanto à objetividade do seu negócio.

Muitas empresas estão sendo inseridas no mercado, ao passo que muitas outras estão buscando visibilidade junto ao público. No entanto, um pequeno negócio não dispõe de recursos financeiros para que possa atuar de forma profissional junto aos seus objetivos de Marketing Digital.

Sabemos que no melhor cenário o empreendedor muitas vezes contrata profissionais para lhe dar assessorias, bem como agências no caso do Marketing.

Quando o empreendedor é quem faz seu próprio Marketing

Todavia, muitas vezes o próprio empreendedor vai arriscar a atuação, ou ainda, um profissional de outra área. Certamente a boa vontade é bem vinda e pequenas ações de Marketing Digital são melhores do que nenhuma.

Entretanto, a ausência de conhecimento estratégico quanto ao Marketing podem causar efeitos contrários, gerando perda de recursos como tempo e pessoal.

Por isso, se for o seu caso, não se desespere! No começo de muitas empresas ocorrem essas dinâmicas. Porém, no Marketing Digital, literalmente o tempo é dinheiro, e mais que dinheiro, é a sua visibilidade junto ao público.

Por isso, atente-se a fatores básicos, como:

Definição de sua objetividade;

Ações orgânicas (Inbound Marketing);

Propagandas pagas, cuidado com esse ponto. As propagandas pagas precisam ser feitas, mas não de forma impulsiva, e se possível, simultaneamente com as propagandas orgânicas.

O equilíbrio é um dos pilares do Marketing Digital, uma vez que muito esforço para uma ação, pode significar ausência de recursos para outras.

Diferencial e presença futura no mercado

Sempre falamos sobre Marketing visando atitudes simples que tornam a sua empresa um diferencial competitivo. Sendo assim, dê uma olhada nessas dicas para pequenas empresas.

Ainda que não tenha resultados imediatos, não desista do Marketing Digital na sua empresa. Estar no mundo digital é a diferença entre estar ou não mercado atual.