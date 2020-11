Marketing e o Rádio – Entenda essa conexão!

O Rádio foi a primeira forma de marketing digital?

Sabemos a importância do Marketing Digital, ao passo que é uma das formas de manter uma empresa no mercado.

Todavia, muitos empresários não conhecem a verdadeira historia do surgimento do marketing digital.

Mudanças nas relações

O Marketing Digital mudou a maneira as empresas e os clientes se relacionam, bem como mudou também a maneira de criar produtos e o comportamento das marcas.

A popularização desse tipo de Marketing se deu no início dos anos 2000, por conta do crescimento da internet, bem como por essa forma de comunicação ter se estabelecido.

Assim sendo, o marketing digital fez com as que as empresas repensassem a maneira como se comunicavam com o consumidor, e entre elas mesmas. Ao passo que os consumidores estavam mudando seus comportamentos de compra.

Ecommerce é sucesso oriundo Marketing Digital

Atualmente, o ecommerce movimenta bilhões a cada ano, sendo um dos modelos mais vantajosos de negócio. No entanto, muito desse sucesso se deve ao crescimento do marketing digital.

O rádio foi a primeira forma de Marketing

Todavia, o conceito de propaganda já existe há um bom tempo. Em 1896 Marconi inventou o rádio, sendo ele a primeira pessoa que realizou uma transmissão pública.

Pouco tempo depois, essa invenção possibilitou a transmissão de sinais em Código Morse através do mar, em águas abertas.

Entretanto, o rádio como tecnologia demorou mais 10 anos para alcançar o público em larga escala. Entretanto, o potencial do rádio como uma ferramenta de vendas foi descoberto assim que ele foi popularizado.

Uma forma orgânica de propaganda – o nascimento do Marketing

Quando o rádio se popularizou foi feita uma transmissão ao vivo, imagine o evento que isso foi numa época em que nascia essa comunicação. No entanto, a transmissão ao vivo foi um sucesso, ao passo que foi uma transmissão de ópera, feita no Museu Metropolitano de Arte, em Nova York.

O que aconteceu depois dessa transmissão ao vivo? As pessoas foram procurar ingressos para óperas. Assim sendo, nasceu novo conceito, um conceito de marketing, onde o desejo é desperto no cliente em potencial.