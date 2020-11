Marrony e Borrero são flagrados em balada e recebem cobrança de organizada do Atlético-MG

Em vídeo publicado pela Galoucura, organizada do Atlético-MG, os jogadores Marrony e Borrero aparecem recebendo cobranças de torcedores por estarem em uma balada. A polêmica com os atletas ocorre em meio a um surto de covid-19 envolvendo o time mineiro.

Nas redes sociais, a torcida organizada apontou que recebeu informações de que os jogadores estavam na balada e foi até o local para repreendê-los. Na publicação, a atitude dos atletas é caracterizada como irresponsável.

Todos tem acompanhado a “crise” do Covid-19 em nosso elenco e comissão técnica. E hoje, domingo, por volta de meia noite, recebemos a informação que os jogadores MARRONY e DYLAN BORRERO estavam numa balada. Isso mesmo!!! Em plena pandemia, estes irresponsáveis estão em balada, pic.twitter.com/XpaKGM9Fgu — Galoucura (@tog_oficial84) November 30, 2020

“Todos têm acompanhado a “crise” do covid-19 em nosso elenco e comissão técnica. E hoje, domingo, por volta de meia noite, recebemos a informação que os jogadores Marrony e Dylan Borrero estavam numa balada. Isso mesmo! Em plena pandemia, estes irresponsáveis estão em balada com sério risco de se contaminar pelo covid e ainda passar para os demais jogadores. Que irresponsabilidade!”, escreveu a Galoucura.

Os vídeos ainda mostram Marrony tentando se defender, apontando que já contraiu o novo coronavírus. A justificativa não foi aceita pelos torcedores, que ressaltaram o momento do Galo, que briga pelo título do Campeonato Brasileiro.

No momento, o Atlético-MG lidera o torneio nacional com 42 pontos. A equipe de Sampaoli volta a campo no próximo domingo, para enfrentar o Internacional.