Marvel’s Spider-Man: Miles Morales: bug torna herói em tijolo

Marvel’s Spider-Man Miles Morales foi lançado para PlayStation 5 e PS4 nesta semana, e a sua recepção foi bastante positiva. Ainda assim, o jogo não está livre de bugs e glitches, sendo alguns deles bem engraçados, como o defeito descoberto por Rob Sheridan. Confira:

So my #MilesMoralesPS5 has broken in a spectacular way. I collided with a wall and became… Spider-Brick. pic.twitter.com/rDEyfUBErz

— Rob Sheridan (@rob_sheridan) November 14, 2020