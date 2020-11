Mascherano anuncia sua aposentadoria do futebol

*Por Danilo Di Grado

Considerado por muitos um dos maiores nomes do futebol mundial, Javier Mascherano anunciou neste domingo (15), que irá pendurar suas chuteiras.

Leia Mais: Volante da seleção uruguaia revela que derrota para o Equador uniu mais o grupo

Atacante do Bayern de Munique surpreende a todos em postagem sobre Riquelme

O atleta, de 36 anos, fez o anúncio ao lado de Leandro Desábato, treinador do Estudiantes, após a derrota para o Argentinos Juniors, por 1 a 0, em partida válida pela Copa da Liga Profissional.

“Quero anunciar que hoje estou me aposentando do futebol profissionalmente, quero agradecer a este clube que me deu a oportunidade de terminar minha carreira na Argentina”, declarou o craque.

“Sou imensamente grato aos clubes que joguei, aos companheiros que tive ao longo da minha carreira e ao Estudiantes que me deu a oportunidade de vir jogar nestas últimas vezes. Foi menos do que eu queria, as coisas aconteceram assim e às vezes não se escolhe o fim. Agradeço ao Desábato, à instituição e aos meus colegas por terem me aturado nesta última vez”, concluiu.

O craque iniciou sua carreira defendendo o River Plate, onde ganhou notoriedade. Na sequência, transferiu-se para o Corinthians, em 2005, atuando junto com Tévez e companhia, time esse que levou o título do Campeonato Brasileiro na temporada.

Após sua passagem pelo clube brasileiro, já em 2006 transferiu-se para a Europa onde defendeu o West Ham e, em seguida, para o Liverpool, ganhando o aval da torcida. Ganhando destaque, Javier chegou ao Barcelona onde disputou mais que 330 jogos, ficando marcado na história do clube ao fazer parte do elenco que conquistou títulos importantes como duas Ligas dos Campeões, além de dois Mundiais de Clubes.

Em 2018, o argentino acabou deixando a equipe espanhola para transferir-se ao Hebei China Fortune. Entretanto, acabou voltando para a Argentina ao final de 2019 para defender o clube de La Plata.

Pela Seleção Argentina, Mascherano chegou a disputar 4 Copas do Mundo (2006, 2010, 2014 e 2018). Ele também conquistou duas medalhas de ouro nas Olimpíadas de 2004 (Atenas) e 2008 (Pequim).