Mateus Gonçalves reencontra o Sport pelo Brasileirão

O atacante Mateus Gonçalves, de 26 anos, irá reencontrar o Sport nesse domingo pelo Campeonato Brasileiro. Esta será a terceira vez que o camisa 7 enfrenta seu antigo clube, curiosamente todas as partidas foram nesta temporada de 2020, mas até o momento, o retrospecto está empatado com uma vitória e uma derrota.

‘Será um grande jogo e temos totais condições de conquistar um resultado positivo jogando na nossa casa. No primeiro turno fui feliz com a assistência, não foi o suficiente para a vitória, mas em casa podemos fazer diferente. O Ceará tem uma equipe muito forte, qualquer um que estiver em campo vai dar o melhor pelo clube, estamos unidos e a classificação com muita garra veio para mostrar isso. Estamos concentrados e focados em atingir nossos objetivos na temporada’, disse o atacante.



Desempenho



Na atual temporada, Mateus vem sendo importante nos momentos decisivos do Vozão, somando três gols e uma assistência. Raio do Nordeste, apelido que ganhou força no Sport quando o atleta atingiu velocidade de 36,6km/h pela equipe, se destaca em dribles pela Vozão, sendo o terceiro do time que mais acertou no quesito com 15 corretos, além de oito passes distribuídos para finalização neste período.