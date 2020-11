Mateus primeiro peão a ser salvo na sétima roça

Mateus Carrieri foi o primeiro peão a ser salvo na roça de hoje e ser liberado por Marcos Mion para voltar pra sede. Daqui a pouco conheceremos quem será o oitavo eliminado de “A Fazenda 2020” (RecordTV), Juliano Ceglia ou Tays Reis. “Cada falha cometida representa um passo a mais em direção ao futuro”, disse o apresentador antes de liberar o ator e inclusive citou Fausto Silva, apresentador da concorrente Rede Globo: “Quem não errou e continua é você Mateus Carrieri”.

Veja como foi a formação da roça

Juliano Ceglia foi indicado pela então fazendeira Jakelyne Oliveira. Já Biel foi o mais votado pela casa, recebendo 7 votos. Desta vez a escolha do terceiro peão que iria entrar no time da berlinda, não ocorreu de acordo com o regulamento do programa, que indica que o peão que recebe mais votos do grupo, deve puxar uma pessoa da baia para a zona de risco. Quem decidiu a terceira pessoa a ir para a roça foi Lucas Maciel, por conta do ‘poder da chama vermelha’.

O ‘poder da chama vermelha’ é escolhido pelo público através de uma votação pelo TikTok e esta semana indicava que o dono do poder estava imune e indicaria o terceiro roceiro, exceto o fazendeiro. Selfie indicou então Mateus Carrieri. Já Tays sobrou na dinâmica do ‘resta um’ e foi a quarta peoa a formar a roça. O ‘poder da chama verde’, dado por Lucas para Lipe Ribeiro, também mudou o rumo do jogo. O dono do poder e mais um peão escolhido por ele, estavam imunes ao ‘resta um’, ou seja, Lipe, que já estava imune, livrou também Lidi Lisboa da dinâmica. Biel escapou após vencer a Prova do Fazendeiro.