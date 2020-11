Mauro Cezar diz que Flamengo precisa definir batedor de pênalti

O Flamengo foi goleado pelo São Paulo por 4 a 1 em pleno Maracanã em jogo no qual o time rubro-negro desperdiçou dois pênaltis, cobrados por Bruno Henrique e Pedro, e defendidos pelo goleiro são-paulino Tiago Volpi. Nesta segunda-feira, no podcast Posse de Bola, o jornalista Mauro Cezar Pereira diz que o clube rubro-negro precisa definir um cobrador de penalidades.

– O técnico tem que definir, se ele estiver muito ocupado fazendo, chama o auxiliar e fala ‘olha, faz uma seleção, vê os caras que querem bater’, tudo isso na primeira semana, estou conhecendo o elenco, preciso saber quem são os caras que batem pênalti, quem é o bom aqui. Por que o Reinaldo bate pênalti? Porque ele é um bom batedor. Ele não é goleador, não é centroavante, não é meio-campista, não é o camisa 10, não é nada disso, mas ele é que bate – disse o jornalista.

Mauro Cezar ainda apresentou um breve histórico de Bruno Henrique e Pedro batendo pênaltis.

– Contra o São Paulo o time perdeu dois pênaltis, que também é responsabilidade dele (Dome), o Bruno Henrique não é batedor de pênaltis. Há exatamente 1 ano ele bateu um pênalti no 4 a 1 sobre o Corinthians no Maracanã e só fez no rebote. Ele não bate bem. O Pedro parece que não está treinando, porque no Fluminense ele não perdia, e ontem bateu muito mal. Parece que nunca mais treinou – disse antes de complementar.

O Flamengo está na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, com 35 pontos, mas só perde para o Internacional no saldo de gols.